《无法抗拒的他》EP.2韩素希难以抵挡宋江的诱惑，甚至做了春梦：地狱之门开启了！配乐有够加分～

（第二集：雷）虽然收视下滑了，但话题性和讨论度也大幅提高，这部剧的百合线也令人期待，周边好多CP可以追啊～！XD 节奏偏慢，小编有时候会用1.25倍速看，心动感依旧饱满。

JTBC 人气漫改剧《无法抗拒的他》上周播出第二集，官方直接分类在19禁，果然刚开始没多久就出现了床戏画面，看了让人脸红心跳、猛吞口水，轻柔的触碰也让人心脏狂跳…。（导演真的很会拍！！！）



本剧AGB全国收视率也下降至1.25%，虽然也是预想得到，单纯恋爱的题材很难有高收视率，但网上话题性和讨论度偏高，评价依旧很两极化，喜欢的人就会很喜欢，也有负面的评价。

（往下拉谈及第二集的剧情）



下一秒原来只是刘娜比（韩素希 饰）的春梦，太太太真实了～，赶去上课一整个没有打理，长了颗痘痘，偏偏朴宰彦（宋江 饰）也有上这一堂课，一波未平一波又起，刚好那个来，刚好又要一人上台报告。



发现娜比异状后，宰彦上前用自己的衬衫围住娜比腰间，每一次的举动都非常贴心，虽然娜比意识到必须要跟他划清界线，避免陷入他的温暖之中，但两人越来越频繁地接触，却让她无法轻易脱身。



好友吴光娜（杨惠智 饰）虽然警告过娜比「朴宰彦对谁都是这么体贴，千万不要被骗了」，但在聚会上看到宰彦在意娜比的模样，又改口表示可能在宰彦心中娜比真的比较特别一点，让娜比陷入了进退两难的犹豫之中。



不过，就在娜比直击宰彦疑似和其他女生KISS的画面之后，她瞬间变得不愉快，宰彦解释，自己更想亲的对象是娜比，



宰彦靠近时，娜比先是拒绝，宰彦说：「要是你不想，我不会强迫你。」



两人眼神交换，娜比紧盯著宰彦的嘴唇，用手去触碰，娜比主动吻上了宰彦，KISS达阵啦！娜比最后一句OS：「就这样…地狱之门开启了！」



娜比和宰彦身边的朋友，也有非常多对CP可追，其中女女的「百合线」也让观众们相当好奇，大家看完第二集觉得如何呢？



*图：JTBC《无法抗拒的他》＠official、Netflix

附上目前公开的两首OST

▼KIMMUSEUM《我们已经》



▼Night Off《虽然我知道》



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