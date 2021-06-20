【有片】《我独自生活》Simon D竟在节目中与冒牌IU通话！观众傻眼：「这不是良好的示范吧？ 」

18日播出的MBC真人秀《我独自生活》里，Simon D与模仿IU声音的人通话，引起不少观众的争议和指责。

节目里，Simon D观看IU主演的电视剧《我的大叔》之后感动到流泪，随后似乎拨通电话一样对著手机讲：「IU xi，我刚刚看了《我的大叔》最后一集，大哭了一场。 」对方说：「啊真的吗？ 原来看了之后哭了啊。 」



（图：MBC《我独自生活》节目截图）

这时节目第一部结束插播广告，因为对方的声音和IU非常像，节目成员都以为是IU在讲话，然而广告结束后才揭晓真相：对方只是模仿IU声音的人，这一对话是通过聊天app进行。

Simon D也在随后解释：「这是Clubhouse，只能用声音交流的SNS，最近很流行。 」



（图：MBC《我独自生活》节目截图）

节目播出后，不少观众指责节目组刻意引人误会，因为之前的宣传报导就写得好像真的会和IU通话一样：「看完电视剧感觉辛苦的生活得到安慰的Simon D立即致电剧中主角IU（？ ）分享观后感。 」而且通话后立即插播广告，如果观众没撑到第二部，很可能就误以为对方真的是IU。

还有网友爆料说，实际上IU的粉丝很讨厌这个模仿者，因为她拒绝在个人资料里写明是模仿者，令很多人误以为是真的IU在玩这个app。该模仿者还假装IU开了线上粉丝见面会，甚至假装IU唱歌，结果唱得不好，令当时参加的网友觉得「IU的live也不怎么样嘛，失望」。

出现争议后节目组已经撤掉网上的相关片段，但已有网友截取这一段影片PO上网，留言道：「开玩笑吗......」



（封图：IG@longlivesmdc、dlwlrma）

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