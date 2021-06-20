【K社韩文小百科】暖心一幕！韩网友发帖：「家门口出现没有买过的保温瓶」，背面的字让人眼湿

今天分享一个在韩网感动不少网友的事件，希望大家看了也能获得疗愈！

本月16日，一位韩国网友在某论坛上分享了自己家的故事。 PO主说女儿等的快递迟迟不来，便安慰女儿：「最近快递员很忙很辛苦，我们的东西不急，再等等吧。 」女儿於是回房间很用心地写东西，还从冰箱拿出饮料零食装进塑胶袋拿到门外，又说给大人吃的东西不能放在地上，所以特地放了一张小矮桌。

PO主分享的照片里可以看到，塑胶袋里装了小孩喜欢的糖果零食，旁边是一封字迹工整的信：「快递员先生！一直很感谢快递员先生，要小心开车、身体健康哦！我们家晚一点来也可以的。 辛苦的日子把我家的快递推迟也可以~！肚子饿的时候请吃这些吧！」

「❤택배 기사님❤

택배 기사님, 늘 감사합니다.

운전 조심하시고 건강도 챙기세요~

저희 집은 늦게 주셔도 되니, 힘드신 날에는 저희 집 물건은 배송을 미루셔도 돼요~!

배 고프실 때 챙겨드세요!」

PO主说：「比起功课好的小孩，我们更希望她成为心地温暖的小孩 ，现在看来有在好好成长。 」

大概2小时后PO主收到了送达通知简讯，这时已经是深夜11点，PO主不禁自责不应该要求快速配送，但是快递员很快发来了第二封简讯，PO主带著疑问点进去一看，居然是自家门口的照片，地上摆著一个小小的粉红色纸盒。

原来快递员收到礼物后也挑了一个小孩会喜欢的米奇保温瓶作为回礼，并在包装盒背面写了回信：「我是xx快递员。 非常感谢您准备的饮料，会好好喝的。 请一定要向小孩转达我的感谢！」

「쿠팡입니다.

준비해주신 음료수 너무 감사히 잘 먹겠습니다.

아이에게 꼭 감사하다고 전해주세요!」

PO主看到的瞬间鼻子就酸了：「工作到这么晚应该已经很累了，却仍然坚持用心回礼和回信，还特意放回来...... 把陌生小孩的小小行动变成了大大的感动！很想亲口表达谢意，但不知道快递员的号码，希望他可以看到这篇帖文，真的真的很感谢！」

很多网友都对PO主的感动表示有共鸣：「哇真的让人感觉生活很美好！」、「不管世界多么险恶，我们身边仍然有善良的邻居」、「真的是心地非常美好的人」、「天使女儿和天使快递员的相遇」。

其实最近韩国快递业不算太平，因为物流量持续增多、快递员长期疲惫甚至出现过劳死，本月9日快递工会刚刚启动了无限期总罢工，17日位於京畿道的大型物流中心又发生严重火灾，种种令人遗憾的新闻里，这份小小的感动更显得格外珍贵。

（封图：Youtube@MBCNEWS）

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