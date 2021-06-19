BTS防弹少年团V的手太委屈了！脸快向手道歉吧XD

上帝对防弹少年团V的手太不公平了。
毕竟已经给了V一张精致如雕刻般的神颜，手长得再美也被颜值给遮住了，都没人发现他的手原来那么美！！！当然，我们也可以说上帝其实对V真的是宠爱，给了他这张雕塑般的脸之后，还赐给了他这样一双手。
▲twitter@bts_bighit
骨节分明，细长嫩白，指甲也是方方长长，长得很「端正」。
태형이 손은 진짜... 와...— BE더스 (@BeTheStream) June 10, 2021
화려한 악세사리가 과해 보이지 않음
그만치 태형이 손은...
태형이 얼굴은 진짜... 와...
화려한 악세사리가 과해 보이지 않음
그만치 태형이 얼굴은... pic.twitter.com/FU8FtNDHBk
태형이 손 크기가 새삼스럽네 #태형 #뷔 #KIMTAEHYUNG #BTSV @BTS_twt pic.twitter.com/e1wOK82Skd— Shining_wings (@kth_shining) May 22, 2021
5월23일기사(4)— BTS V Forever Snow Flower Blue&Grey (@BTSVforeverlove) May 23, 2021
BTS 뷔 '버터' 콘셉트 클립 속
젤리 품절 또 품절…'뷔다스 손' 인증https://t.co/k8VOcSOzwz
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방탄소년단 뷔가 새 싱글 '버터'(Butter) 콘셉트 클립에서 춤 추며 먹은 젤리가 품절 되며 또 한 번 '뷔다스의 손' 효과를 입증했습니다. pic.twitter.com/a05YSZv60Y
一双手非常有戏，为舞台表演加分不少！
둘이 손 맞대는거 너무 멋지지 않나요?#태형 #뷔 #KIMTAEHYUNG #BTSV #BBMAs @BTS_twt pic.twitter.com/RmzCo0qMG7— Shining_wings (@kth_shining) May 24, 2021
手真的太委屈了，和脸同时出现在镜头里时，永远被完美神颜抢走所有的视线！
▲ig@bts.bighitofficial
所以，V的脸，你该好好向手道歉啦！！
「首图：ig@bts.bighitofficial」
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