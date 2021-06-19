BTS防弹少年团V的手太委屈了！脸快向手道歉吧XD

BTS防弹少年团V的手太委屈了！脸快向手道歉吧XD

明星   2021年6月19日   星期六08:00   Tracy   2

上帝对防弹少年团V的手太不公平了。

毕竟已经给了V一张精致如雕刻般的神颜，手长得再美也被颜值给遮住了，都没人发现他的手原来那么美！！！当然，我们也可以说上帝其实对V真的是宠爱，给了他这张雕塑般的脸之后，还赐给了他这样一双手。

▲twitter@bts_bighit

骨节分明，细长嫩白，指甲也是方方长长，长得很「端正」。


一双手非常有戏，为舞台表演加分不少！

手真的太委屈了，和脸同时出现在镜头里时，永远被完美神颜抢走所有的视线！

▲ig@bts.bighitofficial

所以，V的脸，你该好好向手道歉啦！！

「首图：ig@bts.bighitofficial」

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