aespa霸气KARINA素颜根本就是奶气团子！ 卸妆后像个宝宝

SM娱乐不愧是韩国娱乐圈的花田，旗下每一位艺人都颜值有保障。

SM最新女团aespa成员Karina素颜照曝光，又美又纯的颜值看呆粉丝。



▲theqoo

aespa本次回归带来了歌曲《Next Level》，「世界观」影片中有一段水下场景，为了达到更好的呈现效果，KARINA克服恐惧心理，敬业地完成了潜水拍摄，深至水下6米。



趁著休息空档趴在泳池边休息的KARINA完全是素颜出镜，五官立体到完全不需要妆容加持。 舞台妆是帅气KARINA，卸妆是奶气刘知珉(柳智敏)，自带懵懂氛围，一双大眼睛充满了对世间的好奇。



아 미친

수심 6m에서 스킨스쿠버 연습하는 카리나

눈물나... pic.twitter.com/mWvhmYGkpA — 쩜 (@karinaisaGOD) June 14, 2021

惊人素颜看得韩国网友留言：「素颜完全就是个宝宝」、「无法用言语形容的孩子感和美丽，只有拳头大的脸。 」，「开玩笑吗？ 人怎么会长成这样？ sm不要用AI技术让虚拟人出道」等。

「首图：ig@aespa_official」

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