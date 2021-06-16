朴志训同时攻略男女主演！新剧《远看是蔚蓝的春天》青春共鸣100%，主角们演技受好评～

【首播无雷观后感】朴志训真的是天生的演员，角色很复杂却驾驭的很好！学长角色裴仁赫同时on档《我的室友是九尾狐》跟《远看是蔚蓝的春天》真的是大势小鲜肉无误了，帅～。（真的不只是单纯的校园爱情，是我们共有过的青春花样年华 ）

这部周一开播的全新漫改剧《远看是蔚蓝的春天》完全把小编召唤回大学时期！虽然画风唯美，却也同时描述人生现实的一面，各式各样的大学生都有，随便就可以把自己代入，共鸣程度百分百。



但他最最不同的就是，身为男一的朴志训，彷佛同时拿了男女主角的剧本，一方面与学姊关系亲近，另一边却也向男二示好，虽然是与人物设定的性格有关，他饰演的一年级新生「吕俊」是个人人好的万人迷，习惯笑脸迎人且跟大家都打好关系，隐藏著腹黑的性格也只让主角们看见，自然的切换让人再次佩服他的演技。



《女神降临》中开朗活泼的崔秀雅（姜旻儿 饰），在本剧完全演出不同性格，性格温吞谨慎的努力派「金素彬」，对於她凡事不敢大胆的性格虽然一开始感到郁闷，却渐渐表现出她的许多优点，在剧中是重要的中和剂，让人瞬间变得和平的强大功能。



此外，在2021年崭露头角的裴仁赫，剧中饰演的「南秀贤」学长角色冷漠现实，帅气、聪明、打工族、不容易亲近，各种特质感觉是漫画中常常出现的男一号，跟多金的微笑天使吕俊（朴志训 饰）形成强烈的对比，但也因为吕俊的出现，让南秀贤渐渐产生变化。（平常最后这一句是用来形容男女主相遇的XD）



看完第一、二集后，不管是「男一和女一」的感情线，还是「学弟追著学长跑」的友情（暧昧!?）线，都让人非常期待～！至於「微笑天使＋腹黑学弟」朴志训是如何同时攻略女一和男二的，就让大家自己去看剧啦！



▼引发粉丝讨论的双人高空弹跳场面：



《远看是蔚蓝的春天》讲述「人生远看像喜剧，近看像悲剧」的20代大学生成长故事，同名人气网漫被评为是校园版的「未生」，引发大众共鸣，每周一、二播出。



▼预告：（可在设定中打开中文字幕）



*图：KBS 2TV Drama@official

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