Wooga Family＋狗狗CP！朴炯植为正在拍摄电影《水泥乌托邦》的朴叙俊、朴宝英送上应援！

近日，朴炯植为正在拍摄电影《水泥乌托邦》（콘크리트 유토피아）的朴叙俊、朴宝英送上应援咖啡车！还写著：「朴炯植的乌托邦，敏成 Ｘ 明花 Fighting」的应援标语。

朴炯植与朴叙俊因为拍摄《花郎》成为好友，与防弹少年团V、崔宇植、Peakboy还有个「Wooga Family」的小团体。而朴炯植与朴宝英一起拍摄《大力女子都奉顺》，因为两人都是「狗相」十分讨人喜欢，还有了「狗狗CP」这个称号。



（图：KBS《花郎》、JTBC《大力女子都奉顺》）

《水泥乌托邦》由李秉宪、朴叙俊、朴宝英主演，讲述历经一场大地震之后几乎成为废墟的首尔，幸存的人们开始聚集在唯一仅存的「皇宫公寓」，展开了一场灾难下的悬疑惊悚电影。朴叙俊饰演一位平凡的上班族「敏成」，遇见了危机将带来180度的展变；朴宝英饰演他的太太「明花」，护士出身的她在特殊状况下也能沉著冷静地照顾著受伤的人，是一位相当温暖又具有韧性的人物。



（图：电影《水泥乌托邦》）

另外，朴炯植也确定和韩孝周搭挡新剧《Happiness》，这是一部以近未来爲背景，讲述被孤立在阶层社会所小板公寓里的都市惊悚剧，在上月已经开始进行拍摄。



（图：BH娱乐、UAA）

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