【演员特辑】李光洙十年间最经典的5部戏剧作品，一次把遗憾补起来！

说到李光洙大家直觉会想到「Running Man」，但他奔跑的11年里，也创造出不少很棒的戏剧角色，在演员的领域里，只要有机会表现，他一定是竭尽全力！大家第一个会想到的角色是什么呢？（小编是LIVE的巡警尚秀）

这一次的【演员特辑】主角是「李光洙」，一直很想写这篇文章，但总是眼眶湿湿今天终於完成了，无论是《Running Man》的喜剧人身份，还是演员身份的光洙，他的努力和干劲绝对是肉眼可见的高强度。



回头看发现李光洙真的出演过很多作品，无论是配角还是客串，早在2011年SBS《城市猎人》和2012年KBS《善良的男人》这两部热门韩剧都有他，很抱歉小编都有追但瞬间想不起来他的角色，不过，看了剧照还是有追回一点记忆。



今天就来回忆「李光洙」身为主角的五部作品：

2014年SBS《没关系，是爱情啊》中饰演「朴洙光」，虽然不是男一号但也主演之一，更是大众惊叹他演技的一部作品，剧中患有妥瑞症，激动时会抽搐、口齿不清、偶出恶言，性格还有些古怪。（每一位主角直到现在都非常活跃，也是一部很贴近现实，又充满疗愈感的经典韩剧）



接著，在2016年tvN《Entourage》（明星伙伴）中饰演老偶像「车俊」，喜欢虚张声势，和徐康俊在剧中是堂兄弟，这部从主演到宇宙华丽的客串名单话题性很高，但故事太过於松散，虽然很浪费一大群好演员，却也很值得一看。



同年正式主演了人气漫改剧KBS《心里的声音》，剧中饰演网路漫画家「赵石」，完全演活了这个角色，搞笑又贴近生活，当时引发了热烈的讨论，至今都是许多观众心目中第一名的搞笑作品。



2018年主演tvN《Live：辖区现场》，饰演实习巡警「严尚秀」，以派出所为主轴，生动描绘出现实警察所面临的各种状况，欢笑与泪水交织，至今仍是许多人心中无法撼动的「人生电视剧」，很多片段很好哭啊！！！



光洙身材真的练得很棒，所以分享这一段～XD



另外，电影作品中还有2015年《突然变异》、2018年《侦探：归来》(台译：妙探事务所) 、2019年《老千：独眼杰克》，但最值得一提的，就是2019年《我的特级兄弟》(台译：完美搭档) 。



李光洙在剧中饰演的「东九」也成为人生角色之一，与申河均搭档出绝妙无敌的兄弟情谊，讲述行动不便、头脑聪明的哥哥世河（申河均 饰），与运动神经发达、但头脑不好的东久（李光洙 饰），两人虽然没有血缘关系，却一起生活20年的温馨故事，过程保证需要一大包卫生纸才能渡过的感人电影。



那么，说到「李光洙」，大家第一个会想到的角色是什么呢～？



*图源：各大电视台＆电影官方剧照、《Running Man》@IG

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