「狗善CP」日常超甜～♥ 粉丝爆料：柳俊烈喜欢一个地方，第二天一定会带惠利前往！

接二连三的「约会目击说」曝光，「狗善CP党」们可以安心了。

最近韩剧《我的室友是九尾狐》男女主角张基龙和惠利戏里戏外积极营业，因过於真实的CP感让不少人误会「惠利和男友柳俊烈分手了？ 」不过有网友发出惠利和柳俊烈的目击照，表示前不久刚刚亲眼看到两人私下在餐厅约会，交往5年感情甜蜜依旧，这件事情不仅牵动了所有剧迷、粉丝的心，就连南韩媒体也疯狂报导。



韩网上也出现不少粉丝们积极为惠利和柳俊烈「澄清」，纷纷公开了「目击证词」。 一位粉丝贴出柳俊烈手写的便签条，表示柳俊烈和惠利来自己工作的密室玩，自己写了张纸条递给柳俊烈，称是他的粉丝，柳俊烈还贴心回复。 这位粉丝就表示惠利和柳俊烈看上去就是那种肯定会交往很久的氛围。



还有网友称看到惠利和柳俊烈驾驶豪车一起出游，而柳俊烈更有一大魅力不仅牢牢吸引住了惠利，连粉丝听了后都倍感贴心，据说男方会提前一天踩点约会地点，若觉得很不错，第二天就会带著惠利一同前往。 如此细心的柳俊烈，难怪广大网友听完直呼「哪里可以找到同款男友？ 」



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