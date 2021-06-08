他们说这是李升基17年前的出道照！「别骗人，这是昨天拍的吧XD」

出道即巅峰的「国民弟弟」李升基，其实已经出道17年了！

2004年，李升基以一曲《因为是我的女人》出道，并火速成为「国民弟弟」，之后又在《我的灿烂遗产》、《我的女友是九尾狐》、《The King 2 Hearts》、《九家之书》、《 你们被包围了》、《花游记》、《浪客行》、《MOUSE窥探》等电视剧中大展演技。 明明是歌手，但演技却完全不输科班出身的演员，赢得一大波好评。李升基的才华并不仅於此，还在人气综艺《新西游记》、《头师傅一体》等中有著精彩表现，综艺效果十足，综合业务能力极强的他完全就是个全能综艺人。



从2004年走来，今年已经是第17年，不过，有网民们发现他根本就像吃了防腐剂一般，17年的岁月并未在他身上留下多少痕迹。 看看这出道初期的照片和现在的照片对比，有区别吗？？ 哦，有，发型换了，除此之外是17年前和现在是一模一样。他是怎么做到17年外貌、体型都没改变的？？？莫不是真的是吸血鬼或者吃了防腐剂吧？？？



看到对比照的粉丝和网友也惊呆了，纷纷留言表示：「只有我变老了」、「天啊，他怎么都出道17年了呢？？ 时间过太快了」、「他的年纪全都长在了我的脸上」。

此外，最近李升基离开了老东家，和父亲一起成立了个人工作室。 与此同时他和女演员李多寅的恋情也曝光，只是一向高国民度、人品好的他却因女友一家的口碑被全韩网吐槽是「恋爱脑」，甚至有粉丝雇示威卡车在公司门口抗议，卡车上写著：「我们这些粉丝守护了你整整17年，现在需要换你来守护你的粉丝了」。



「首图：ig@leeseunggi.official」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻