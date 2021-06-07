《Running Man》下集预告！李光洙流著泪和成员们告别，他衣服上的数字「3991」也藏著特别意义！

李光洙因健康原因从参加11年综艺《Running Man》下车，让粉丝和观众惋惜不已。
6日的播出中，李光洙与金钟国、池锡辰一起进行惩罚，池锡辰在一旁说：「感觉这是他最后一次惩罚了，我觉得最后一期应该不会有惩罚了，因为一起参与光洙最后一次的惩罚，感觉挺好的。」金钟国听到也说：「干什么啊～让人很不好意思。」李光洙则静静的在一旁洗碗，看到这里就让人泪目啊ㅠㅠㅠㅠ
最后，公开下一期的预告「GoodBye 光洙想要传达的最后一个故事」，还放了11年前后的对比，「11年前 还是20代中期的光洙...11年后 已经变成30代后期了...」李光洙用颤抖的声音念著手写信：「非常非常的感谢...真的很抱歉。」成员们在一旁红了鼻头，流下眼泪。
预告中，他穿著橘色囚服，上面写著「3991」，其实也藏著特别意义。这数字是他从2010年7月11日开播《Running Man》以来，到2021年6月13日最后播出的集数，待在《Running Man》的日子，一共是3991天。谢谢李光洙11年来的陪伴，期待下次以嘉宾回来！
（图：YouTube@런닝맨 - 스브스 공식 채널、아이돌 연구소）
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