歌声好听画风却吓人！池锡辰、金世正争相模仿Mad Monster MV滤镜开超大

真的超奇葩的哈哈哈～XD

韩国近期有一个当红双人团体，为YouTuber网红团「Mad Monster」，因为他们拍片滤镜都开超大，搞怪神秘的风格让他们迅速爆红。



（相关新闻：‎看完真的大笑500声！当下韩娱圈人气最火的新男团：我们的宗旨是绝对不让你们看到真容XD）

上月29日，刚以「MSG Wannabe」准备出道的「滥调池」池锡辰，独自Cover MSG WANNABE TOP8的〈超乎想像〉（翻唱自LABOUM），还精心拍摄了MV。没想到MV画风很诡异，竟然开启大眼小脸滤镜，池锡辰在说明栏写：「想像和Mad Monster一样成为人气偶像」。



底下网友有人留言：「原来修图不一定帅啊」、「这个影片会变成《Running Man》成员们的猎物」，更多人点出1分07秒的歌词「唉唷吓一跳」根本说出了自己的心声XD 也有不少人大力称赞池锡辰的歌声很好听、很疗愈，希望能多多Cover歌曲。

▼「唉唷吓一跳」

（图：池锡辰YouTube@지편한세상 [Jeeseokjin World] 截图）

同一天，金世正也发布了一支滤镜开超大的Cover影片，直接翻唱Mad Monster的爆红名曲〈Mine Rudolph〉。影片穿插著「正常世正」和「滤镜世正」，滤镜世正的头小到和身体不成比例，超尖下巴更是吓人。



网友称赞金世正唱得很好听、果然是「God世正」，还说金世正脸太小加了滤镜简直要消失了。特别的是，几则留言担心「外国人看到」，似乎很怕其他国家的人以为韩国人都喜欢用那种滤镜？！

最后加码前天（4日）播出的《我独自生活》，金知硕模仿Mad Monster招呼语「Hi, H-I」说「Bye, B-Y-E」，结果被Key吐槽音拉太长～

（图：《我独自生活》@YouTube MBCentertainment 截图）

（封图：池锡辰YouTube@지편한세상 [Jeeseokjin World] 截图、金世正YouTube@OFFICIAL KIMSEJEONG 截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻