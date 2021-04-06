【有片】刘在锡差点退出行业、去酒吧当服务生，多亏朴修弘等人劝他回来

最近因为朴修弘和亲哥哥的财产纠纷问题引起关注，很多人陆续提起朴修弘往日帮助身边人的美谈，其中就有挽回现在的「国民MC」刘在锡一事。

2017年播出的KBS节目《Happy Together 3》请来了朴修弘、金勇万、池锡辰、金水龙、孙宪秀，刘在锡表示能有现在的自己，全是因为有这些好朋友在。

金勇万说，刘在锡在新人时期不太顺利，出演KBS时曾经连续NG了4次，结果被节目组赶出来，令他产生心理阴影，很久都没能走出低潮期。 而这时向刘在锡伸出援手的，就是当时人气正盛的朴修弘。



刘在锡说：「初创期时工作非常不顺利，真的很想辞职不干了，在电视台上班6个月之后就没再去过，转而去啤酒屋做服务生。 这时有四个人来找我，才让我有机会出演中秋特辑节目《Step by Step》，从而回到放送界。 」这四个人就是朴修弘、金勇万、池锡辰和金水龙。



网友看到后纷纷感慨说朴修弘简直是挖掘不到尽头的美谈制造机，感谢他让大家能看到今天的刘在锡：



（图：KBS《Happy Together 3》节目截图 Youtube@KBS Entertain）

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