儿童演员被要求装作不认识 IU，却在最后泪崩：可以不用演戏了吧~TAT

小编看影片时，彷佛感受到小演员的心情，跟著一起流泪了啦～！最喜欢的 IU 在眼前，还要装作不认识，也太痛苦了吧！！！

近期「ODG」平台推出儿童演员与大明星们直接见面的影片，讨论度越来越高，其中，经常认不出艺人是谁的小女孩敏书，这次剪了俐落的短发，还被节目组要求，等等遇到任何人，都要装作不认识对方。



敏书也乖巧的答应了，在此之前，节目组还特别专访过，她提到自己最喜欢的艺人是 IU。



结果，一睁开眼，发现 IU 就坐在自己对面，但敏书也认真的演出自己并不认识对方的模样，演技真的是非常好啊！



不过，当 IU 默默离开后，敏书整个人傻住接著又大笑，没想到能够遇到真人，对节目组说：「可以不用演戏了吧！？」而当 IU 再次出现，她忍不住大喊：「欧逆（姐姐）～」



其实 IU 早就知道敏书是她的粉丝，然后还称赞她头发剪得很好看，但敏书还是忍不住情绪，接著开始大哭了起来（爆哭瞬间在 04:27），心情一定非常复杂吧！TAT



之后，敏书还收到了 IU 亲签的 CD，还在 IU 面前展现演技，诠释 IU 主演《我的大叔》中，李至安对奶奶比手语说话的模样（可快转至 08:20），让 IU 相当惊讶感动，之后，IU 则清唱了敏书喜欢的歌曲，彷佛开了一场专属的小型演唱会，敏书一脸超幸福！



▼采访片段：



*图：odg@youtube

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