【K社韩文小百科】K-POP界的又一个诅咒：出道3年内火不了就会完蛋

不少韩饭都知道K-POP界的 「7年诅咒」，很多爱豆团往往出道7年就解散，其实K-POP界还有著一个诅咒叫做「出道3年内火不了就完了」。

虽然说「是金子总会发光」的，但纵观每年推出大大小小爱豆团不下一百个的韩娱圈，有太多的团队出道如同流星一般，转瞬即逝，掀不起任何浪花。 3年的时间足够新团打响自己的名号，积累人气，过了3年还不红的话，几乎再无出头之日，这也成了K-POP界的另一个「公式」。但总有那么一些人或团队打破了这种公式，出道3年内没红起来，却在之后的某个恰当时期成为了大势。

Brave Girls

最近最火爆的女团当属Brave Girls，她们其实2011就出道了，近10年期间一直没什么人气，直到今年一首4年前发行的《Rollin'》逆袭才迎来了团队的巅峰，之后广告、综艺邀约不断。

EXID

EXID被称为「逆袭的icon」，2012年出道后一度因为缺乏人气甚至陷入解散危机，直到有粉丝上传了《上下UP DOWN》的饭拍影片，顿时让EXID火遍韩国的大街小巷。

NU’EST

被称为完颜团的NU'EST成员们，按理说要颜值有颜值，要唱功有唱功，要舞蹈实力有舞蹈实力，却一直火不起来。 2012年出道的几个男生最后因为选秀节目《Produce 101》打响了知名度，现在已经是K-POP界的中流砥柱了。

HYUKOH

别看HYUKOH现在被称为实力派，但出道之后很长一段时间里都没什么人气，后来因为上了《无限挑战》，才让更多的民众知道他们的歌曲，这才逐渐走红，到了现在只要HYUKOH出新曲，基本都能称霸各大音乐榜单。

「图：各团官方IG」

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