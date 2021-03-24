这阵容让人期待！Netflix原创剧《安娜拉苏玛娜拉》目前收到提案的演员：池昌旭、黄寅烨、崔成恩！

Netflix原创剧《安娜拉苏玛娜拉》（안나라수마나라），改编自河日权作家的同名漫画。

讲述在艰难的生活中失去以前对魔术师梦想的女高中生，在遇到真正的魔术师后，逐渐找回曾经追求梦想的自我。



（图：《安娜拉苏玛娜拉》（안나라수마나라））

目前收到出演提案的演员有池昌旭、黄寅烨、崔成恩，所属社都回应：「正在积极讨论中。」



▼池昌旭有望饰演魔术师「李乙」，他是生活在废墟游乐园的神秘角色，会对所见之人问：「你相信魔术吗？」并造成很多传闻的角色。退伍后，一直拍摄了《请融化我吧》、《便利店新星》 、《爱在大都会》的池昌旭，是否会再用新面貌和大家见面呢？



（图：Glorious娱乐、kakao TV《爱在大都会》）

▼黄寅烨有望饰演「罗日」，是受到父母期待的模范生，按照世界的要求、大人的标准生活，与魔术师李乙、尹雅伊相遇之后，领域到观察真正世界的角色。凭藉著《回到18岁》、《女神降临》备受关注的黄寅烨，下部作品也备受期待。



（图：Keyeast、tvN《女神降临》）

▼崔成恩有望饰演女高中生「尹雅伊」，她是个生存於困苦现实，又放弃梦想的女孩，在因缘际会之下遇见魔术师后，逐渐找回成为魔法师的梦想。她在2019年通过电影《啓动》（시동）正式出道，目前在《怪物》中饰演刘才怡。



（图：ACE FACTORY 、JTBC《怪物》）



另外，《安娜拉苏玛娜拉》由由《梨泰院Class》、《云画的月光》的金成允导演执导。

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