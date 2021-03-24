這陣容讓人期待！Netflix原創劇《安娜拉蘇瑪娜拉》目前收到提案的演員：池昌旭、黃寅燁、崔成恩！

Netflix原創劇《安娜拉蘇瑪娜拉》（안나라수마나라），改編自河日權作家的同名漫畫。

講述在艱難的生活中失去以前對魔術師夢想的女高中生，在遇到真正的魔術師後，逐漸找回曾經追求夢想的自我。



（圖：《安娜拉蘇瑪娜拉》（안나라수마나라））

目前收到出演提案的演員有池昌旭、黃寅燁、崔成恩，所屬社都回應：「正在積極討論中。」



▼池昌旭有望飾演魔術師「李乙」，他是生活在廢墟遊樂園的神秘角色，會對所見之人問：「你相信魔術嗎？」並造成很多傳聞的角色。退伍後，一直拍攝了《請融化我吧》、《便利店新星》 、《愛在大都會》的池昌旭，是否會再用新面貌和大家見面呢？



（圖：Glorious娛樂、kakao TV《愛在大都會》）

▼黃寅燁有望飾演「羅日」，是受到父母期待的模範生，按照世界的要求、大人的標準生活，與魔術師李乙、尹雅伊相遇之後，領域到觀察真正世界的角色。憑藉著《回到18歲》、《女神降臨》備受關注的黃寅燁，下部作品也備受期待。



（圖：Keyeast、tvN《女神降臨》）

▼崔成恩有望飾演女高中生「尹雅伊」，她是個生存於困苦現實，又放棄夢想的女孩，在因緣際會之下遇見魔術師後，逐漸找回成為魔法師的夢想。她在2019年通過電影《啓動》（시동）正式出道，目前在《怪物》中飾演劉才怡。



（圖：ACE FACTORY 、JTBC《怪物》）



另外，《安娜拉蘇瑪娜拉》由由《梨泰院Class》、《雲畫的月光》的金成允導演執導。

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