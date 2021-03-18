[有雷]看不懂《Sisyphus : the myth》谜点太多：其实朴信惠就是「西西弗斯」？(EP8)

[有雷]JTBC十年特别企划科幻电视剧《Sisyphus : the myth》果然够科幻，也因为时间轴的跳动以及剪接手法，让许多观众们的问号越来越多…整部电视剧充满著「鸡生蛋，蛋生鸡」的轮回，直到剧情已经超过一半仍然无法完全解谜。

＃男女主角的关联

很多人是冲著男女主角曹承佑与朴信惠而点开这部，朴信惠饰演的姜瑞海来自2035年，从一开始打算回到2020年时，她就违背了爸爸交代的「千万别去找韩泰术（曹承佑饰）」，她珍藏的日记本却写著一定要救韩泰术，她希望救回死去的母亲，必须找到韩泰术，阻止大型战争。



韩泰术是划时代的科学家，将研发出Uploader可以将人与物品传送回过去，有位警察回来见母亲最后一面，却无法阻止她的死亡。这又与女主角回来想救妈妈的论点冲突，瑞海想要阻止一切发生，有可能吗？只要2020年的韩泰术不再持续研发Uploader，瑞海一家人就会幸福生活？



韩泰术因哥哥的死亡怀有阴影，赫然发现自己生活在骗局中，身边的人都没有可相信的。哥哥仍出现在他身边，也从未来回到2020年，哥哥是最先发现西格玛的人，也是西格玛计画中的最大变数，因此他被绑架甚至被囚禁，泰术始终还在寻找哥哥。



＃西格玛是第一个回到过去的人

西格玛由金炳哲饰演，带著未来情报透过赛马与股市等等快速累积财富，找到一个人来投资韩泰术研发Uploader，若只是想要发动战争，需要这台时光机器吗？他所绘制的人物就是推著石头的西西弗斯，在神话中暗喻著「轮回而无法结束痛苦的惩罚」。



呼应到第八集片尾朴信惠在游乐园发现了自己的日记本与两具白骨，碰到白骨后似乎唤起了记忆，表示回到过去的姜瑞海拯救不了韩泰术，最终失败死亡而导致战争依旧发生，2035年的她捡到日记本后，又再度回到2020年执行同样的营救任务，不断面对生命威胁与伤心离别，所以朴信惠就是西西弗斯吗？



＃管制局与亚洲超市

在剧情中这两个组织有点添乱的感觉，管制局感觉是颠倒是非的一个组织，权力大到随意抓人或是乱扣罪名都可以，自以为在执行正义规范一些来自未来的人。亚洲超市的成东镒算是地下大使馆，不知道是否锁定未来过来的人从中牟利，或是有其他的存在价值？成东镒与管制局头头都相互以对方家人作为威胁，目前尚未看出来目的到底为何？



照片: JTBC

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