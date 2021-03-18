[有雷]看不懂《Sisyphus : the myth》謎點太多：其實朴信惠就是「西西弗斯」？(EP8)

[有雷]JTBC十年特別企劃科幻電視劇《Sisyphus : the myth》果然夠科幻，也因為時間軸的跳動以及剪接手法，讓許多觀眾們的問號越來越多…整部電視劇充滿著「雞生蛋，蛋生雞」的輪迴，直到劇情已經超過一半仍然無法完全解謎。

＃男女主角的關聯

很多人是衝著男女主角曹承佑與朴信惠而點開這部，朴信惠飾演的姜瑞海來自2035年，從一開始打算回到2020年時，她就違背了爸爸交代的「千萬別去找韓泰術（曹承佑飾）」，她珍藏的日記本卻寫著一定要救韓泰術，她希望救回死去的母親，必須找到韓泰術，阻止大型戰爭。



韓泰術是劃時代的科學家，將研發出Uploader可以將人與物品傳送回過去，有位警察回來見母親最後一面，卻無法阻止她的死亡。這又與女主角回來想救媽媽的論點衝突，瑞海想要阻止一切發生，有可能嗎？只要2020年的韓泰術不再持續研發Uploader，瑞海一家人就會幸福生活？



韓泰術因哥哥的死亡懷有陰影，赫然發現自己生活在騙局中，身邊的人都沒有可相信的。哥哥仍出現在他身邊，也從未來回到2020年，哥哥是最先發現西格瑪的人，也是西格瑪計畫中的最大變數，因此他被綁架甚至被囚禁，泰術始終還在尋找哥哥。



＃西格瑪是第一個回到過去的人

西格瑪由金炳哲飾演，帶著未來情報透過賽馬與股市等等快速累積財富，找到一個人來投資韓泰術研發Uploader，若只是想要發動戰爭，需要這台時光機器嗎？他所繪製的人物就是推著石頭的西西弗斯，在神話中暗喻著「輪迴而無法結束痛苦的懲罰」。



呼應到第八集片尾朴信惠在遊樂園發現了自己的日記本與兩具白骨，碰到白骨後似乎喚起了記憶，表示回到過去的姜瑞海拯救不了韓泰術，最終失敗死亡而導致戰爭依舊發生，2035年的她撿到日記本後，又再度回到2020年執行同樣的營救任務，不斷面對生命威脅與傷心離別，所以朴信惠就是西西弗斯嗎？



＃管制局與亞洲超市

在劇情中這兩個組織有點添亂的感覺，管制局感覺是顛倒是非的一個組織，權力大到隨意抓人或是亂扣罪名都可以，自以為在執行正義規範一些來自未來的人。亞洲超市的成東鎰算是地下大使館，不知道是否鎖定未來過來的人從中牟利，或是有其他的存在價值？成東鎰與管制局頭頭都相互以對方家人作為威脅，目前尚未看出來目的到底為何？



照片: JTBC

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞