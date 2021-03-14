都去了《花样男子》台词排练现场，最后还是落选的金秀贤！3年后遇到《来自星星的你》

都去了《花样男子》台词排练现场，最后还是落选的金秀贤！3年后遇到《来自星星的你》

明星   2021年3月14日   星期日11:00   Tracy   10

虽然我们经常说某位明星是一夜成名，但实际上在走红之前，他们有一段很久的蛰伏期，只是从未被我们看到而已。

金秀贤从《High Dream》、《拥抱太阳的月亮》开始被观众们熟知，凭藉《来自星星的你》中的外星人都教授火遍全亚洲，年纪轻轻就完全接得住女神全智贤的表演，颜值、演技全都在线，我们都以为他的成功是一蹴而就，实则他也有「演技黑历史」。

▲KBS《Dream High》

大家记得那部让李敏镐登上韩流巅峰，跻身男神行列的《花样男子》吗？ 2009年拍摄的这部戏，金秀贤差点就出演了，他甚至还参加过台词排练，但最终还是落选，原因是金秀贤和制片方意见不同意。 金秀贤需要一人分饰两角，扮演向具俊表（李敏镐 饰）复仇的李旼河以及男模河载。不知道是不是金秀贤所理解的角色和导演有分歧，台词排练当时导演就告诉他不能那样演，最后金秀贤就退出了剧组。 当时排练现场影片在Ment Japan播出，又传回韩国，引起不少粉丝和网友的关注。

▲KBS《花样男子》


▲NAVER BLOG(https://blog.naver.com/lucy570/120154214554)

机会总会眷顾有所准备的人，3年后的2011年金秀贤就在《Dream High》里出演了有著绝对音感的天才少年宋森动，紧接著就是《怀抱太阳的月亮》和《来自星星的你》，成为了一颗闪耀的韩流巨星。

▲《来自星星的你》

到底什么时候才能看到他出演新作品啊~~~

「图：KBS《Dream High》、KBS《花样男子》、SBS《来自星星的你》、IG@soohyun_k216」

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留言/评论
  • 看了來自星星的你，讓我開始注意金秀賢，回看他的作品，無不令人驚喜，真是一個不可多得的演員，他的作品總是令人期待 👍👍👍
    1小时前
  • 成功是留給有準備的人。 沒有意外的話，今年下半年就可以看到他的戲了。
    4小时前
  • 天生好演技加後天努力，金秀賢的戲百看不厭
    2小时前
  • 「擁抱太陽的月亮」及「來自星星的你」做得非常好❤️ 機會總會眷顧有所準備的人 🍀
    3小时前
  • 去年大火的「雖然是精神病但沒關係」，讓我們看見金秀賢的演技繼續昇華。 今年下半年，就可以看到他的新作「那天晚上」，期待！
    4小时前
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