【有片】SHINee珉豪「忍受」了14年Key的撒娇之后，终於开始反击了！

每次面对Key的撒娇时，珉豪的反应都太有趣了XD

2016年SHINee出演《一周偶像》的时候聊到撒娇的话题，Key说：「珉豪很讨厌这个，所以我更想做这个了。 」珉豪：「因为我真的不知道应该如何反应啊！」两人现场做示范，Key一下子趴在珉豪肩膀上，用撒娇的语气说：「范儿肚子饿了！肿么办呢？ 」珉豪的表情引人瞩目：



（图：MBC every1《一周偶像》 Twitter@kettlebell_5kg）

2018年出演《Radio Star》时，Key再次示范如何对珉豪撒娇：「嗯呜~范儿很累耶！」字幕组：珉豪看起来更累。



（图：MBC《Radio Star》 Twitter@kettlebell_5kg）

最近一次V LIVE直播里，Key又一次对珉豪发起撒娇攻击：「范儿也是宝宝！」珉豪无奈地闭上眼：「好的你就当宝宝。 」



（图：SHINee V LIVE Twitter@kettlebell_5kg）

之后Key又说了几次：「我也是宝宝！昂昂~」珉豪终於忍不住：「你怎么可能是（音调突然提高）宝宝呀！」原来珉豪也开始模仿Key撒娇的语气，可谓「以其人之道还治其人之身」XD



（图：SHINee V LIVE Twitter@kettlebell_5kg）

看这段影片真的要被笑死，被Key的撒娇「折磨」了14年之后终於学会反击的珉豪：



（封图：SM）

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