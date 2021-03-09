《认识的哥哥》Tiffany搞错美谈对象，不是姜镐童而是刘在锡

「没有镐童的镐童美谈」，Tiffany太可爱了XD

上周六播出的《认识的哥哥》最新一集EP. 270，少女时代Tiffany与都庆完转学来啦！不过Tiffany竟然说起14年前刚出道的往事，闹了大乌龙啦！

公开交友关系的环节，Tiffany称镐童是「把我叫到后面的朋友」，台下大家不仅好奇是什么事，更担心镐童是不是做了什么坏事，所以Tiffany现在要和他讲清楚。



Tiffany解释他14年前刚出道时，上一个综艺节目前，SM前辈特地提醒她遇见姜镐童「要小心」、「要是他叫你过去你就完蛋了」，姜镐童听了很是担心，不敢相信14年前竟然有如此传闻啊！



Tiffany笑著继续说明，说当时很害怕，休息时间还真的被姜镐童叫过去。本以为要被骂了，姜镐童却说：「很辛苦吧？你应该觉得很难、很困惑吧？但谢谢你那么努力做好，天气冷小心别感冒了。」这时徐章焄还故作严肃说：「这里不讲美谈哦！」接著希澈开始造谣镐童坏话。



Tiffany讲了更多细节，包括在滑雪场录影、姜镐童给了她暖暖包，更重要的是节目名字，当「奇迹的胜负师」五个字一说出口，大家脸色都开始渐渐变化……XD 因为《奇迹的胜负师》根本不是姜镐童主持的，是刘在锡主持的！Tiffany完全搞错美谈主角，并不是座位上的镐童，而是校训上的在锡啊~！



制作组也翻出SBS过往节目片段，《奇迹的胜负师》主持人确实是刘在锡啊！气氛些微尴尬，还好希澈妙语如珠逗乐姜镐童和其他人。不过Tiffany补充自己只是想破除偏见，但提到「外表」一词好像让姜镐童又中枪XD



Tiffany闹出大乌龙虽然有些尴尬，但观众可是看得很开心啊XD

（图：《认识的哥哥》@friDay影音）

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