《朝鲜驱魔师》甘宇成、张东润与朴成勋三主演遭恶灵包围，染血海报公开

等不及播出啦~22日首播，各位记好了！

SBS将在本月22日开播的《朝鲜驱魔师》，融合了古装以及驱魔题材，受广大观众期待。今(2)日公开了以三位主演甘宇成、张东润与朴成勋染血为主题的海报。

《朝鲜驱魔师》剧情讲述利用人类欲望欲吞噬朝鲜的恶灵，和与之对抗的人们，之间的浴血奋战的故事。以在北方的巡守的太宗李芳远面对了凌驾於人类的奇异存在做为开端，曾被他封印的西域恶灵，重新在充满欲望的朝鲜土地上复活……

《朝鲜驱魔师》先前曾发布画布版海报，呈现其独创的世界观，此次三人版海报，上方字样「驱魔恶灵觉醒的朝鲜」，太宗（甘宇成 饰）、忠宁大君（张东润 饰）与让宁大君（朴成勋 饰）被恶灵魔爪包围，表情悲壮、冷峻或惊愕，三个人右半边均脸染血且覆盖阴影，暗示著隐藏的恐惧与欲望。



▼独创世界观画布版海报，将角色与情节浓缩成一幅画



一位是为了封印恶灵再次持刀，一位是为了拯救百姓投入血战，一位是为了守护心爱之人陷入矛盾，太宗、忠宁大君与让宁大君，三人因各自的信念站出来，能否成功驱魔、守护朝鲜这块土地？

制作方表示《朝鲜驱魔师》的推出是「韩式驱魔史剧」的新尝试，将展现和他剧差异化的趣味，剧中与恶灵的血战也会带给观众刺激惊险的动作戏和恐惧感，「可以期待至今从未有过的独创性世界观，以及甘宇成、张东润与朴成勋的完美合作。」

《朝鲜驱魔师》除了三位值得信任的主演，导演为名品古装剧《六龙飞天》申景秀，编剧为《哲仁王后》朴继玉，再加上金桐俊、郑惠成、徐令姬、琴世禄与李侑菲助演，阵容十分坚强。

《朝鲜驱魔师》将於3月22日起，每周一二晚间10点於SBS首播。

▼预告（分析可往〈新古装丧尸剧《朝鲜驱魔师》超惊悚二版预告公开〉了解）



（图：SBS）

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