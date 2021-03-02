大家都是Ending妖精！继Key之后，温流、珉豪的版本也引发讨论，网友：「下一个是泰民吗」

SHINee上月22日发行第7张正规专辑《Don't Call Me》，近日他们在各大音乐节目进行打歌，相信有不少人最近也都在期待他们的舞台吧？



（图：SM）

《Heart Attack》舞台结束时，镜头会给成员特写，通常唱跳完一首歌都会又流汗又喘，但...KEY一发现镜头后，原本看起来超淡定的表情，马上假装喘得很厉害。他的「假喘Ending」也在网路上引发讨论。



（图：YouTube@M!Countdown、YouTube@KBS Kpop）

之后在《Show!音乐中心》，当《Heart Attack》进入尾声时，珉豪自带道具拿出手帕擦汗（颜色还跟衣服有搭ＸＤ），好笑的是其他成员们看他的表情...只要不是我尴尬就好？但温流、泰民还是忍不住笑了出来～



（图：YouTube@MBCkpop）

28日《人气歌谣》Ending妖精是温流＆珉豪。温流眼球左右移动，真的超像小精灵！珉豪在自己脸颊贴了一个纸花后，还有一个纸花就刚好掉在眉毛上（综艺之神降临），他还挑了眉。



（图：YouTube@스브스케이팝 / SBS KPOP）

他们的Ending Pose也在各大论坛、SNS上引发许多讨论，不少网友也表示：「真的太好笑了」、「纸花掉在眉毛的时机也太刚好」、「好喜欢二代团」、「下一个是泰民了吗」、「大家都好可爱」、「最近都在期待他们的Ending」等等。



（图：推特＠kpop_sbs）

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