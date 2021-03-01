疗愈漫改剧《像蝴蝶一样飞》公开宋江剧照，拥有完美肌肉线条的最帅芭蕾舞者来了！

怎么会有人剧照一出来，就让人好心动啊～！

由朴仁焕与宋江携手主演的 tvN 全新漫改剧《像蝴蝶一样飞》（Navillera）公开了男主角的人物剧照，宋江化身芭蕾舞者的英姿也引发网友热烈讨论与分享。

《像蝴蝶一样飞》改编自同名网路漫画，讲述挑战芭蕾舞的70岁老人「沈德出」和对人生彷徨的23岁芭蕾舞者「李柴禄」，通过芭蕾结下了忘年之交的友情，追求梦想与成长的故事。



▼宋江饰演较晚开始学芭蕾却极有天赋的「李柴禄」，父亲从小让他接受严格的足球训练，但直到18岁时才发展自己没有足球天赋。之后一眼迷上了芭蕾舞，19岁时才开始学习跳芭蕾。凭藉意外的天赋考进舞蹈学院，却陷入了人生低谷。就在此时，遇上了欣赏他才华的老人「沈德出」。



官方公开的剧照中，宋江完美的体态与肌肉线条，意外崭露出了性感迷人的一面，而拍摄现场的所有人，也被他的芭蕾舞姿态给震惊住，气场非凡。这一次他为了角色接受了大约半年的训练，角色还原度相当高。



▼朴仁焕饰演退休的邮差「沈德出」，一直过著平实的生活，直到遇见了跳舞时充满魅力的「李柴禄」，他长久以来的梦想因而被点燃，决定把握最后一次的机会学习跳芭蕾舞。



▼此外还有另一位大前辈罗文姬，饰演德出的妻子，总是悉心照顾著子女家人，但丈夫突然要学芭蕾舞这件事，让她感到相当头疼。



▼两版概念预告，《像蝴蝶一样飞》将在3月22日的晚间九点首播。



「任何人都至少有过一次想飞起来的瞬间。」



（图源：tvN DRAMA@FB／navilleratvn@IG）

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