IU推荐SHINee歌曲之后，排名迅速跃升80位！

再次让人感受到IU强大的影响力啊！

SHINee本月22日发行第七张正规专辑《Don't Call Me》，25日IU在自己的IG限时动态里分享在听新专辑收录曲《Kind》的截图，还加了一个「100分」的emo贴图：



（图：IG@dlwlrma)

当时这首歌的排名还在100名之外，IU分享之后排名迅速上升，在韩国最大音源网站Melon冲到45位，在另一音源网站Bugs上冲到26位，在入口网站NAVER的串流平台VIBE上更是占领第一：



（图：Melon、Bugs、VIBE）

一般而言，如果不是某个歌手的粉丝的话，很多人只会听一张专辑里的主打歌，很少会把整张专辑都听一遍，然而IU不仅听了还特地PO出来夸奖和宣传，真的很有心啊~



这已经不是第一次IU推荐歌曲之后爆红，去年IU在限时动态里推荐OH MY GIRL的《Dolphin》，之后这首歌也在各个音源榜里大幅度上升：



（图：IG@dlwlrma)

IU还在IG上公开推荐过Hyukoh乐团的专辑，并自称是他们的粉丝。 当时Hyukoh还不太出名，被IU推荐之后显然受到了更多关注，还和IU合唱了《爱情不太顺利》，MV的独特画风也让人印象深刻：



（图：FAVE ENT.)

此外，SHINee新专辑同名主打《Don't Call Me》在46个国家和地区的iTunes专辑榜单上获得第一，在韩国音源和专辑榜、日本LINE MUSIC专辑榜上都获得第一，成绩令人刮目相看！



（封图：FB@iu.loen，IG@dlwlrma）

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