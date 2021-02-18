曹承佑、朴信惠《Sisyphus：the myth》首播即登水木剧之冠！收视率6.8％领跑！

JTBC於2月17日晚间首播的新剧《Sisyphus：the myth》，由曹承佑与朴信惠担纲演出，一首播收视率集开出红盘，以全国5.6％首都圈6.8％登上目前的水木电视剧冠军，也是JTBC推出的水木剧中最高纪录。

2月17日终於首播的《Sisyphus：the myth》从一开始就带来令观众舍不得眨眼的紧迫感，天才理工学家韩泰术（曹承佑饰）身上所发生的冲击事件，展现出本剧作家的世界观及导演的完美画面呈现。



当然光看到男女主角的卡司就知道是一部不可错过的电视剧，天才韩泰术在危急时表现得从容不迫，但在细节中隐含著过往伤痛与自嘲的态度。朴信惠所饰演的姜瑞海展现完美动作戏码，为了阻止可能的战争爆发，令人期待她的活跃与善战。



姜瑞海的打扮到哪里都让人觉得有点奇特，手臂上印著250811的号码，伴随蓝色的灯光她发现已来到了现代，虽然曾与父亲约定「绝对不能来找韩泰术」，但她却出现在现代，寻找著韩泰术这个人，泰术则是处於生死关头，在即将坠落的飞机上竟然还能理智地修复著机器，拯救全机性命。今日晚间即将播出第二集，收视率也可望再创高峰。



照片：JTBC Drama

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