曹承佑、朴信惠《Sisyphus：the myth》首播即登水木劇之冠！收視率6.8％領跑！

JTBC於2月17日晚間首播的新劇《Sisyphus：the myth》，由曹承佑與朴信惠擔綱演出，一首播收視率集開出紅盤，以全國5.6％首都圈6.8％登上目前的水木電視劇冠軍，也是JTBC推出的水木劇中最高紀錄。

2月17日終於首播的《Sisyphus：the myth》從一開始就帶來令觀眾捨不得眨眼的緊迫感，天才理工學家韓泰術（曹承佑飾）身上所發生的衝擊事件，展現出本劇作家的世界觀及導演的完美畫面呈現。



當然光看到男女主角的卡司就知道是一部不可錯過的電視劇，天才韓泰術在危急時表現得從容不迫，但在細節中隱含著過往傷痛與自嘲的態度。朴信惠所飾演的姜瑞海展現完美動作戲碼，為了阻止可能的戰爭爆發，令人期待她的活躍與善戰。



姜瑞海的打扮到哪裡都讓人覺得有點奇特，手臂上印著250811的號碼，伴隨藍色的燈光她發現已來到了現代，雖然曾與父親約定「絕對不能來找韓泰術」，但她卻出現在現代，尋找著韓泰術這個人，泰術則是處於生死關頭，在即將墜落的飛機上竟然還能理智地修復著機器，拯救全機性命。今日晚間即將播出第二集，收視率也可望再創高峰。



照片：JTBC Drama

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