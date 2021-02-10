《The Penthouse 2》「罗根李」朴殷硕剧照！露出孤独与悲伤的眼神，他会如何进行复仇呢？

《The Penthouse》第一季中，朴殷硕一人分饰两角，分别饰演清雅艺高体育老师「具虎东」和美国富豪闵雪雅的哥哥「罗根李」。

剧中，罗根李以长发、暴牙、眼镜和方言等和自己形象完全不同的具虎东，伪装潜入清雅艺高，接近了曾欺负闵雪雅的Hera Palace的孩子们和沈秀莲（李智雅 饰）。之后与沈秀莲解开误会，他回到罗根李的本相，开始向朱丹泰（严基俊 饰）为首的Hera Palace的人报仇。



（图：SBS《The Penthouse》）

但沈秀莲被朱丹泰夺去了生命，罗根李也以父亲为藉口受到朱丹泰的威胁，迎来最糟糕的结局。



而朴殷硕《The Penthouse 2》的剧照也公开，带著凄凉的蒙胧眼神注视著某个人，继雪雅之后，也失去了沈秀莲，他会如何进行复仇？引发人们的关注。制作组表示：「朴殷硕是不断对角色进行研究，完美地融入了自己独有的优势和魅力中，为了复仇，罗根李选择的方法是什么？请通过节目确认。」



这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！

（图：SBS《The Penthouse 2》）

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