《The Penthouse 2》「羅根李」朴殷碩劇照！露出孤獨與悲傷的眼神，他會如何進行復仇呢？

《The Penthouse》第一季中，朴殷碩一人分飾兩角，分別飾演清雅藝高體育老師「具虎東」和美國富豪閔雪雅的哥哥「羅根李」。

劇中，羅根李以長髮、暴牙、眼鏡和方言等和自己形象完全不同的具虎東，偽裝潛入清雅藝高，接近了曾欺負閔雪雅的Hera Palace的孩子們和沈秀蓮（李智雅 飾）。之後與沈秀蓮解開誤會，他回到羅根李的本相，開始向朱丹泰（嚴基俊 飾）為首的Hera Palace的人報仇。



（圖：SBS《The Penthouse》）

但沈秀蓮被朱丹泰奪去了生命，羅根李也以父親為藉口受到朱丹泰的威脅，迎來最糟糕的結局。



而朴殷碩《The Penthouse 2》的劇照也公開，帶著淒涼的矇矓眼神注視著某個人，繼雪雅之後，也失去了沈秀蓮，他會如何進行復仇？引發人們的關注。製作組表示：「朴殷碩是不斷對角色進行研究，完美地融入了自己獨有的優勢和魅力中，為了復仇，羅根李選擇的方法是什麼？請通過節目確認。」



這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！

（圖：SBS《The Penthouse 2》）

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