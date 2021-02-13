【有片】金世正开通全新官方SNS帐号！IG & Twitter & V LIVE & Youtube全都有~ 这三部的教大家自己的男人自己挑：《再婚皇后》《女皇的后宫们》《魔女新婚日记》 节目《深夜怪谈会》正式编成，3月续听鬼故事！

以后可以在这些地方看到#金世正 的最新消息啦！

金世正本月8日宣布开通了自己的Youtube、Instagram、Twitter、V LIVE和微博帐号，并上传了第一支问候影片。

金世正所属的女团gu9dan在去年12月31日解散，之后以个人身份活动，之前都是通过gu9dan的SNS帐号更新动态，现在开始就将通过属於自己的SNS跟大家分享近况啦！

金世正在影片里说：「终於！我的官方频道开通了！以后会在官方频道上传很多很多趣的消息和故事，请大家多多订阅和点赞！哇我一直都想讲这句话来的~希望大家在我的频道里积累很多有趣的回忆！」



世正还在个人IG里分享了好几张新的拍摄花絮照片，穿著碎花长裙，笑容依然那么有活力：



金世正全新的SNS账号汇总都在这里了，可以一一关注起来啦！



（封图：Youtube@OFFICIAL KIMSEJEONG）

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