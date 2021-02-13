【有片】金世正開通全新官方SNS帳號！IG & Twitter & V LIVE & Youtube全都有~ 這三部的教大家自己的男人自己挑：《再婚皇后》《女皇的後宮們》《魔女新婚日記》 節目《深夜怪談會》正式編成，3月續聽鬼故事！

以後可以在這些地方看到#金世正 的最新消息啦！

金世正本月8日宣布開通了自己的Youtube、Instagram、Twitter、V LIVE和微博帳號，並上傳了第一支問候影片。

金世正所屬的女團gu9dan在去年12月31日解散，之後以個人身份活動，之前都是通過gu9dan的SNS帳號更新動態，現在開始就將通過屬於自己的SNS跟大家分享近況啦！

金世正在影片裡說：「終於！我的官方頻道開通了！以後會在官方頻道上傳很多很多趣的消息和故事，請大家多多訂閱和點讚！哇我一直都想講這句話來的~希望大家在我的頻道裡積累很多有趣的回憶！」



世正還在個人IG裡分享了好幾張新的拍攝花絮照片，穿著碎花長裙，笑容依然那麼有活力：



金世正全新的SNS賬號匯總都在這裡了，可以一一關注起來啦！



（封圖：Youtube@OFFICIAL KIMSEJEONG）

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