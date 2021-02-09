黄寅烨无预警PO感性长文感谢粉丝：「很舍不得离开《女神降临》和韩书俊」

今天下午黄寅烨突然在个人IG的限时动态里PO出一篇好长的文字，原来是对粉丝告白！

以下是这封信的全文：

「大家好，我是演员黄寅烨。

第一次这样写文给粉丝，非常激动和紧张。



我会一直记得《女神降临》这部作品对我而言的珍贵。 能饰演韩书俊这个美丽的角色，真的非常感激和幸福。

这部作品对我而言很珍贵的最大原因，就是让我遇到了支持我的粉丝们。

感谢大家在拍摄期间和《女神降临》播出直到结束的瞬间，一直在为我应援、给我很多的爱。 曾经想过我真的可以接受这么多的爱吗，但因为有一直为我应援的粉丝们存在，所以我才能不知疲惫地拍摄到最后吧。

真的很不舍得离开《女神降临》和韩书俊，希望大家把这部作品留在心中的一个角落，想念的时候就可以拿出来看看。

以后会尽全力展现出更好的面貌。 希望大家继续关注我，再稍微等一下，就能看到黄寅烨以不同的模样来到大家身边啦。 再次感谢大家的应援。

直到疫情结束的那一天都要记得戴口罩哦。 天气很冷，大家要注意健康、不要感冒，我会在心里为大家应援，希望大家不管何时何地都只有幸福的、好的事情。

真心感谢大家喜欢我，我也爱大家。

黄寅烨 敬上」

此外，黄寅烨出演的tvN电视剧《女神降临》日前以最高5.6%的收视率落下帷幕，温馨的大团圆结局获得好评，很期待他接下来会挑选什么作品呢？



（图：IG@hi_high_hiy）

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