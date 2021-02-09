《Run On奔向爱情》秀英终映采访提及男友郑敬淏：我总是向浪漫喜剧的前辈提问

小编真的超喜欢《Run On 奔向爱情》里秀英的角色，演技超棒～，无人可以取代她！！！ 深陷她的魅力之中。

崔秀英在 JTBC 热门韩剧《Run on 奔向爱情》完结后，接受了终映的采访，在剧中她饰演拥有超凡魅力的体育经纪公司代表「徐丹雅」，做事讲求完美，性格高傲却又不难亲近，让人猜不透的思维模式，独特的存在吸引著大家。



（图源：sooyoungchoi@instagram.com）

与姜泰伍的对手戏也非常吸睛，「霸道女总裁&犬系男友」热恋的设定，完全不同於以往的韩剧模式，也成为了近期的热门话题之一。



（图源：JTBC《Run On奔向爱情》@facebook.official）

剧里饰演工作狂的她，被很多人问到「工作和爱情，她会怎么选择？」她表示：「活在这个世上，关於优先顺序总会有所改变，所以不会特别去做区分，爱情和工作，我都竭尽全力地去完成这个使命，为此我也感到相当自豪。」



（图源：Saram娱乐）

采访中也提到了现实活中的男友郑敬淏。她说：「他（郑敬淏）是非常擅长浪漫爱情喜剧的前辈演员。在我身边总是有一个可以提问的人，真的是太幸运了。我问了很多问题，对於我的想法也总是得到反馈，得到了许多帮助。」



（图源：sooyoungchoi / jstar_allallj@instagram.com）

不晓得什么时候会有机会，看到这对演员情侣合作呢～！？



（封面图源：Saram娱乐 / jstar_allallj@instagram.com）

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