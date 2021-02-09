黃寅燁無預警PO感性長文感謝粉絲：「很捨不得離開《女神降臨》和韓書俊」

今天下午黃寅燁突然在個人IG的限時動態裡PO出一篇好長的文字，原來是對粉絲告白！

以下是這封信的全文：

「大家好，我是演員黃寅燁。

第一次這樣寫文給粉絲，非常激動和緊張。



我會一直記得《女神降臨》這部作品對我而言的珍貴。 能飾演韓書俊這個美麗的角色，真的非常感激和幸福。

這部作品對我而言很珍貴的最大原因，就是讓我遇到了支持我的粉絲們。

感謝大家在拍攝期間和《女神降臨》播出直到結束的瞬間，一直在為我應援、給我很多的愛。 曾經想過我真的可以接受這麼多的愛嗎，但因為有一直為我應援的粉絲們存在，所以我才能不知疲憊地拍攝到最後吧。

真的很不捨得離開《女神降臨》和韓書俊，希望大家把這部作品留在心中的一個角落，想念的時候就可以拿出來看看。

以後會盡全力展現出更好的面貌。 希望大家繼續關注我，再稍微等一下，就能看到黃寅燁以不同的模樣來到大家身邊啦。 再次感謝大家的應援。

直到疫情結束的那一天都要記得戴口罩哦。 天氣很冷，大家要注意健康、不要感冒，我會在心裡為大家應援，希望大家不管何時何地都只有幸福的、好的事情。

真心感謝大家喜歡我，我也愛大家。

黃寅燁 敬上」

此外，黃寅燁出演的tvN電視劇《女神降臨》日前以最高5.6%的收視率落下帷幕，溫馨的大團圓結局獲得好評，很期待他接下來會挑選什麼作品呢？



（圖：IG@hi_high_hiy）

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