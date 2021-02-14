迈入中年时代！即将迎来40岁却依然童颜的演员们，岁月都跑去哪了！（下）

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这样冻龄不老的外貌，说是20代都会相信呢！

｜金玟廷

同样也是1982年出生的金玟廷，8岁时就以童星的身分出道了，而现在依旧稚气未脱的感觉，反而让她比实际年龄看起来更小，虽然去年没有演出电视剧，不过现在也确定将出演tvN新剧《恶魔法官》，让人更期待了。

｜金武烈

因为接连演出电影《记忆之夜》、《极恶对决》与《诡妹》，而非常受到欢迎的金武烈，从外貌上根本看不出要40岁了，和妻子尹升娥（1983年生）一起合照时，更是两人都非常的年轻呢～

｜韩佳人

2005年与男星延政勋结婚后，就没那么活耀的韩佳人，虽然已经育有儿女各一，但是依旧是一张娃娃脸，和出道后的巅峰时期没什么两样，演出最后一部电影《建筑学概论》后，2018才再度以《情妇》回归的电视剧，再度证实了美貌依旧！



(图片来源：OCN《情妇》)

｜具教焕

因为去年的电影《尸速列车：感染半岛》，让人留下深刻印象的具教焕，除了参与Netflix新作《D.P.》和《尸战朝鲜》续集还有新电影，同样也是光看长相，完全就是大学生的模样，根本没有中年大叔的感觉啊～

(封图来源：IG@namooactors、IG@doflwl)

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