首首经典！SHINee回归前必回顾的人气名曲清单，小心旋律听了就难忘！

在2月22号到来之前，就一起先听著这些经典歌曲回味一下吧～

自从在SMTOWN上公布要回归，一直到确定将会在2月22号带著正规七辑《Don't Call Me》，回归乐坛的SHINee，在新曲还没发表前，不如一起来听听出道以来SHINee的那些名曲吧！

｜Replay

2008年5月25号有如彗星一般出道的SHINee，从出道曲《Replay》就让人难以忘记，精湛的舞蹈技巧加上实力坚强的唱功，加上一出道时青春的模样，果然收获许多姊姊粉的心。

｜Ring Ding Dong

成为高考禁歌第一名，让你一听就忘记不了旋律的这首歌，就算只听到开头就会让人忍不住摆动身体，也让人见识到了SHINee弟弟们的蜕变，变得更加的成熟、帅气又有型！

｜Dream Girl

不只是音乐实力非常的厉害，连华丽的舞台表演都能完美消化的SHINee，从《Sherlock》、《Dream Girl》到《Everybody》，一次次的演出都会观众带来最精彩的演出，尤其是《Dream Girl》的麦克风舞，更是抓住所有人的目光～

｜View

感觉有变得更有成熟风格，回归乐坛的这首歌《View》，从曲风到MV都充满轻快、活泼的氛围，也是会让人一直重复拨放的一首歌！

｜Good Evening

不知不觉也迎来出道十周年时的回归专辑中，这首梦幻中却又充满力量的《Good Evening》，不只旋律非常的柔和、舒服，独特的椅子舞更加展现了专属SHINee的魅力。

(封图来源：IG@shinee)

相关新闻