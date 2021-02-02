《尹STAY》客人们超可爱！离开前还送了画像作为礼物，却让崔宇植＆朴叙俊大爆笑 XD

由尹汝贞、李瑞镇、郑有美（郑裕美）、朴叙俊、崔宇植出演的《尹STAY》日前播出第4集，收视一样飙至11％。

第二天的客人减少，加上员工们都熟悉自己的业务，看起来比第一天轻松多了。晚餐时间职员们也很认真招待，像是招待大家白酒，两种主餐（栗子牛肉饼、炸鸡块）都想吃的英国客人，就让他两种都吃到。



郑有美甚至还有时间做招待菜品炸牡蛎，这时崔宇植说：「不过...英国客人说他不吃牡蛎。」朴叙俊：「那送他一份炒年糕。」结果...英国客人看到崔宇植端著年糕出现也惊呀问：「还有食物吗？」而所有客人都很喜欢晚餐，甚至还隔空讨论著，不知道大家最想试哪一道料理呢？（小编好羡慕英国客人三种主餐都可以吃到啊>///<）



第二天要离开时，Jason神父：「作为爱好，我正在弘益大学学习美术，虽然不是什么了不起的...」这时他拿出尹汝贞的画像，让尹汝贞开心说：「是我吗？比我真人要好很多，非常感谢。」后来他又拿出崔宇植的画像，李瑞镇：「太多PS了！」结果...崔宇植看到一直忍笑，后来还跑到外面和朴叙俊一起爆笑 XD



这集最后崔宇植接了6位客人，他们直接在车上对崔宇植进行采访：「那你都是演过什么样的角色呢？比较有特徵的角色。」犹豫了一下他说：「各位看过《寄生上流》吗？我饰演一家人的大儿子。」大家听到也非常惊讶，之后还继续采访。



而客人陆续抵达，他们会不会又忙翻呢？期待这周的播出啊！

（图：tvN《尹STAY》）

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