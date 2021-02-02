《尹STAY》客人們超可愛！離開前還送了畫像作為禮物，卻讓崔宇植＆朴敘俊大爆笑 XD

由尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美（鄭裕美）、朴敘俊、崔宇植出演的《尹STAY》日前播出第4集，收視一樣飆至11％。

第二天的客人減少，加上員工們都熟悉自己的業務，看起來比第一天輕鬆多了。晚餐時間職員們也很認真招待，像是招待大家白酒，兩種主餐（栗子牛肉餅、炸雞塊）都想吃的英國客人，就讓他兩種都吃到。



鄭有美甚至還有時間做招待菜品炸牡蠣，這時崔宇植說：「不過...英國客人說他不吃牡蠣。」朴敘俊：「那送他一份炒年糕。」結果...英國客人看到崔宇植端著年糕出現也驚呀問：「還有食物嗎？」而所有客人都很喜歡晚餐，甚至還隔空討論著，不知道大家最想試哪一道料理呢？（小編好羨慕英國客人三種主餐都可以吃到啊>///<）



第二天要離開時，Jason神父：「作為愛好，我正在弘益大學學習美術，雖然不是什麼了不起的...」這時他拿出尹汝貞的畫像，讓尹汝貞開心說：「是我嗎？比我真人要好很多，非常感謝。」後來他又拿出崔宇植的畫像，李瑞鎮：「太多PS了！」結果...崔宇植看到一直忍笑，後來還跑到外面和朴敘俊一起爆笑 XD



這集最後崔宇植接了6位客人，他們直接在車上對崔宇植進行採訪：「那你都是演過什麼樣的角色呢？比較有特徵的角色。」猶豫了一下他說：「各位看過《寄生上流》嗎？我飾演一家人的大兒子。」大家聽到也非常驚訝，之後還繼續採訪。



而客人陸續抵達，他們會不會又忙翻呢？期待這周的播出啊！

（圖：tvN《尹STAY》）

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