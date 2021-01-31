这种「校霸」我可以！细数黄仁烨温柔又霸气的场面～

这种「校霸」我可以！细数黄仁烨温柔又霸气的场面～

韩剧   2021年1月31日   星期日09:30   专栏组   3

读书时遇到特别横行霸道的同学，可能会逃开或者绝不接触。不过黄仁烨这种搞笑、纯情又有义气的校霸，大家都会抢著说「我可以」吧！（注意以下会有剧透喔～）

《女神降临》（香港观众可到黄Viu煲剧平台免费追看）中黄仁烨饰演校霸「韩书竣」，不止会在街上展开电单车追逐战，於校内更和车银优势不两立，甚至把文佳煐牵扯其中，甜甜的恋爱剧变成复仇剧！？（误）

虽然心上人文佳煐和车银优谈恋爱，但黄仁烨完全没有打算挑拨两人关系，反而是默默守护他们。在文佳煐被揭发素颜秘密时，他直接找始作俑者朴柔娜对质！

黄仁烨与车银优和好后，会担任好友和文佳煐之间的神助攻，连织毛衣都出手帮忙，跟外表冷酷的样子相差太大了吧哈哈哈～

其实早在《回到18岁》（香港观众可到黄Viu煲剧平台重温）中，黄仁烨就饰演过校霸具梓成，经常欺负李到晛的儿子。黄仁烨同时是篮球队队长，所以在李到晛提出对战时，毫不犹豫地答应了，只不过结果就... … 其实重点是尽情欣赏他打篮球的英姿！

黄仁烨在剧中多以冷酷和暴躁的形象出现，但实际上是个纯情的高中生，面对喜欢的女孩子时会害羞不己，追求时竟然走柔情路线XD

黄仁烨真的很适合演校霸角色，不知道编剧大人能不能给校霸一段美好的爱情呢？香港观众可按此到黄Viu煲剧平台免费追看《女神降临》，看看他最后会不会和文佳煐在一起。

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留言/评论
  • 我是男的但我也覺得書俊這種的比較迷人
    5小时前
  • 真的超帥 書俊派在這💕
    5小时前
  • 超喜歡💕
    5小时前
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