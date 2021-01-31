這種「校霸」我可以！細數黃仁燁溫柔又霸氣的場面～

讀書時遇到特別橫行霸道的同學，可能會逃開或者絕不接觸。不過黃仁燁這種搞笑、純情又有義氣的校霸，大家都會搶著說「我可以」吧！（注意以下會有劇透喔～）

《女神降臨》（香港觀眾可到黃Viu煲劇平台免費追看）中黃仁燁飾演校霸「韓書竣」，不止會在街上展開電單車追逐戰，於校內更和車銀優勢不兩立，甚至把文佳煐牽扯其中，甜甜的戀愛劇變成復仇劇！？（誤）



雖然心上人文佳煐和車銀優談戀愛，但黃仁燁完全沒有打算挑撥兩人關係，反而是默默守護他們。在文佳煐被揭發素顏秘密時，他直接找始作俑者朴柔娜對質！



黃仁燁與車銀優和好後，會擔任好友和文佳煐之間的神助攻，連織毛衣都出手幫忙，跟外表冷酷的樣子相差太大了吧哈哈哈～



其實早在《回到18歲》（香港觀眾可到黃Viu煲劇平台重溫）中，黃仁燁就飾演過校霸具梓成，經常欺負李到晛的兒子。黃仁燁同時是籃球隊隊長，所以在李到晛提出對戰時，毫不猶豫地答應了，只不過結果就... … 其實重點是盡情欣賞他打籃球的英姿！



黃仁燁在劇中多以冷酷和暴躁的形象出現，但實際上是個純情的高中生，面對喜歡的女孩子時會害羞不己，追求時竟然走柔情路線XD



黃仁燁真的很適合演校霸角色，不知道編劇大人能不能給校霸一段美好的愛情呢？香港觀眾可按此到黃Viu煲劇平台免費追看《女神降臨》，看看他最後會不會和文佳煐在一起。

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