韩综《我们离婚了》首播收视就高达9%！主持人：「即使不是离婚夫妇...是让所有人都有同感的故事」

TV朝鲜推出「离婚夫妇重聚」的真人秀节目《我们离婚了》，由申东烨、金媛熙（金元姬）担任MC。

节目内容是让离婚的夫妇重新在一起生活，从而对离婚前后未曾了解到的、新的夫妇生活进行思考。20日首播收视率就高达9%，果然大家都很好奇...会怎样拍摄啊！



第一对夫妇是演员李莹河、鲜于银淑，两人结婚26年后离婚（离婚13年），离婚之后仍然是朋友。为了解开当年的误会，他们到了恋爱时期去过的清平，李莹河：「来的时候，想起了很多作品。」鲜于银淑：「我22岁时，和你第一次约会就是在清平啊！」



这集播出看下来女生一直想要沟通并解开误会，但男生一直逃避问题（或是不回答）。下集预告中，鲜于银淑还说：「我就是为了得到这样的感受，才来到这里吗？」



第二对夫妇Youtuber崔烤肉、模特儿刘紫苏，两人结婚5年后离婚（离婚7个月）。而男方爸爸老顽固（80岁），完全不满意媳妇，对女方的家长也不尊重，甚至在孩子面前一直说妈妈的不好。两位的互动也让不少观众觉得是在拍《我结》，连主持人申东烨都说：「互动很自然呢！」



节目中的精神科专家还提到：「 华盛顿大学对人的一生中所受到的压力进行排序，第1位是配偶死亡、第2位是离婚、第7位是结婚、第9位是与配偶和解。这么一看人生压力前10位中，有4个和婚姻有关，那不结婚的话就可以去掉4个。」字幕还打上「2020祝福语 单著身健康长寿吧」。





（图：TV朝鲜）

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