黄旼炫与郑多彬的「相克罗曼史」登场！《Live On》第二集观前重点公开

青春偶像电视剧《Live On》17日刚开播，明天即将再播出第二集。剧中黄旼炫与郑多彬直接告诉大家第二集的观前看点，让观众们期待感再度上升。

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11月17日迎来首播的JTBC迷你系列电视剧《Live On》，虽然黄旼炫所饰演的高恩泽是个龟毛又毒舌的完美主义者，遇见了郑多彬所饰演的白朗浩，将展开一段火花四射的青春恋情。剧中融合了许多10多岁青少年的文化以及大家最常使用的沟通手段SNS，以及即时检索词等，让第一集的播出就充满话题讨论。



一在此见面就会大吼大叫的完美主义广播部长高恩泽，与一位目中无人的网红白朗浩，两人之间的关联性以及广播部所收到的匿名故事，成为这故事令人紧张的开端，黄旼炫认为高恩泽以及白朗浩的关系变化将是第二集的焦点，第一集中介绍了两人首度见面以及各种事情都不太合的样子，他们之间将如何出现浪漫气流也令人好奇。



黄旼炫说：「两人看起来完全不合的样子，但这样的关系却逐渐在彼此心中相互渗透，若大家集中观赏情感的动摇，会感觉更投入点。」而第一集女主角白浩朗也被匿名人士打乱了平静的生活，剧情推理线也就此展开，郑多彬说：「接下来大家将看见因为这匿名狙击手而改变的浩朗。」她也预告白浩朗将展现更多时尚私服打扮，而男女主角与其他角色的关系也都将更进一步明朗化。



《Live On》第二集将於11月24日晚间9点30分在JTBC与Naver TV频道同时播出。



照片：JTBC

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