韩国泡面人气地图！原来在韩国人心中这些都是泡面中的神级存在

全民皆爱泡面的韩国，在种类繁多的口味中，韩国人最爱的又是哪款呢？

今年的泡面卖得尤为火爆，各大品牌的销量都呈增长趋势，1-9月的泡面市场销售有1.6兆圆（韩币，下同）。 尼尔森韩国（NIELSEN Korea）经过调查发布了韩国泡面人气地图，最受韩国民众喜爱的TOP5分别是：辛拉面、炸酱乌龙面、安城汤面、金泡面辣味和八道拌面！！！



辛拉面的市场占有爲9.9%，作为「国民泡面」从1991年开始，30年来一直稳居泡面市场的首位，不仅深受韩国国民的喜爱，人气也火变全球，但凡吃过韩国泡面的人，几乎都知道辛拉面。



炸酱乌龙面（炸酱意面+浣熊乌龙面）因电影《寄生上流》而火起来的，成为全球影迷和美食家们尝试的新品，而这也反应在了销量中，一举成为人气亚军。



安城汤面、金泡面辣味和八道拌面也是销售多年的老品牌，拥有大批忠实食客，想不到吃什么的时候，就吃泡面吧。



韩国人为什么会如此的钟情泡面呢？ 其实原因有很多，首先韩国的泡面确实不错，面条劲道汤头鲜美，加上低廉的价格，便宜实惠还好吃，怎么叫人不喜欢呢？ 其次，韩国的生活节奏非常快，而且生活压力也大，大多数人都比较忙碌，所以方便快捷的泡面就是节约时间的填饱肚子的最佳选择了。



「图：农心、不倒翁、八道、《嫉妒的化身》、《K2》」

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