时尚大比拚！《Start-Up》秀智V.S《私生活》徐玄电视剧与私下日常的服装造型

不只是故事的剧情受到关注，连女主们的穿搭时尚也很吸睛呢～

近期讨论度很高的新剧，《Start-Up》以及《私生活》，都是由女团出身的秀智和徐玄，作为演员的作品也是备受期待，不过除了剧情以外，戏中的服装穿搭也是非常受到喜爱，也充分展现了两人不一样的时尚风格！

｜《Start-Up》装扮

剧中徐达美主要都以休闲舒适和端庄优雅的风格，身为上班族的简约牛仔裤穿搭，或是偶而的套装显得庄重、专业，或是平常舒适的大学帽T，也很有干净明亮的感觉。

｜私下装扮

私底下的秀智也喜欢简约俐落的随性穿搭，低调有品味却不会很抢眼的太华丽，大多以大地色的搭配为主，不过偶而也会来点色彩的点缀，更显得独特的个性！





｜《私生活》装扮

因为车州誾本身是一位诈欺犯，所以戏中多是比较浮夸、华丽的时装，就算伪装成平凡的职场人物，也要穿得非常地显眼，不过整体的气场却也更加的立体、生动。





｜私下装扮

而私底下的话，徐玄则是非常喜欢帽子的穿搭，服装上如果比较简约或是单调，就能靠其他单品增加亮点，例如帽子或是围巾都很不错，更能展现不同品味的格调呢！





(图片或影片来源：IG@skuukzky、tvN、IG@seojuhyun_s、JTBC)

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