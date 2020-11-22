本来是偶像练习生！出道前却梦想幻灭的女星们，全昭旻的制作人甚至直接落跑！

没有想到演员李善彬和金智媛本来也都差点以女团出道了呢～

想要当歌手出道的话，势必需要经过一连串的练习生生活，不过当然也有不少人担任过练习生后，却转换跑道在别的地方发光发热的艺人，今天就来看看原本要以歌手身分出道，却成为演员依旧亮眼的明星吧！

｜李善彬

从脸蛋到身材都不输女团标准的李善彬，本身也对唱歌和舞蹈非常有兴趣，因此一开始就经历过三年的练习生时期，后来更是被演员经纪公司选中，而改变成为演员，后来更是透过电影《再见单身》出道后，演出更多的电影以及电视剧～

｜金智媛

透过许多浪漫爱情喜剧作品累积人气的金智媛，本身当过歌手练习生，学生时期甚至还有专述自己的艺名，不仅会唱还会弹琴，虽然之后也曾经有到日本发展的机会，不过后来还是改选为演员出道，以电影《浪漫天堂》为处女作。

｜全昭旻

没想到现在在综艺大放光彩的全昭旻也曾想当过歌手，当初收到提案还很开心的他，没想到制作人却逃到日本后消失，也让出道计画破灭，转而投身於演技的训练，演出不少的代表戏剧，如果真的好奇全昭旻的歌唱实力，也能找金烔完的单曲《He_Starlight》来听喔～

｜金宣儿

演技与歌唱实力兼具的金宣儿，其实本来她是原组偶像g.o.d的一员，但是在出道之际时，却因为身体不适的关系，而被迫放弃成为歌手的梦想，后来转而成为广告的模特儿，更是因为出演《我叫金三顺》而变成炙手可热的演员呢！

(图片或影片来源：IG@sunbin_eyesmag、IG@geewonii、IG@jsomin86、IG@kimsuna_official)

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