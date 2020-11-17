《Start-Up》跟著南柱赫哭惨在萤幕前，不要这样虐我们的男一号啊～TAT

《Start-Up》跟著南柱赫哭惨在萤幕前，不要这样虐我们的男一号啊～TAT

韩剧   2020年11月17日   星期二15:22   MiJimin   16

（微雷）南道山（南柱赫　饰）哭得好伤心，好想给他安慰和大大的拥抱啊…，跟我一样哭惨的人请举手～～～。

必须先承认一件事情，那就是南柱赫在韩剧《Start-Up》中的人物设定，真的既不吃香也不讨好，但还是感受到他对角色的付出和努力，被迫+自愿跟著说谎了那么久，到了第9、10集被戳破，虽然难过的情绪可以预见，却没想到是比想像中还要痛苦。

▼原来预告这一幕，是南道山的想像画面，模拟出徐达美（秀智　饰）得知真相的那一刻，是如此的令人心碎。

▼另一边，被发现自己不是创业公司的代表，父亲（金元海　饰）瞬间暴怒，道山也自爆出了小时候一直介怀的事，情绪也跟著崩溃。

▼之后，道山想对达美坦白真相，达美却先发现组长韩志平（金宣虎　饰）才是当年写信的人…。

▼道山不停地向达美道歉，但这个被戳破的谎言实在太大…太令人难受…，达美一时之间也不可能原谅道山，两人陷入了冷战。

（这哭得真的不计形象，惊人…）

▼达美喝醉后，道山背著她，达美说自己最喜欢道山当时穿著西装，拯救她的画面，道山为了实现她的心愿跑去换装，回来却已经不见人影。

▼第10集最后，达美担心自己的不足影响公司发展，对自己的能力产生怀疑时，道山给了她大大的鼓励，两人又能够正眼看向彼此，「三山科技」的简报与命运究竟会如何呢～？

这两集还有许多真相大白的事件，还没看的人赶快去补一下最新的发展吧！

（图：Netflix）

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留言/评论
  • 其實男一哭成這樣我有點無法理解 畢竟從頭到尾一直對達美有感情的是志平 但是因為奶奶的拜託無法向達美坦白才會更難過吧！男一只不過就是單純配合演出騙了達美 感情也是看到達美後才開始培養 哭得那麼傷心我實在無法體會🙄
    56分前
  • 志平令人心疼
    1小时前
  • 其實從他的角度看愛情也是蠻糾結的，但是我不認同他對男二的態度，事業也好，愛情也好，男二都是他的貴人，但是卻看不到他感謝他這件事
    1小时前
  • 好特別的一部劇😅 尊男二的人設導致明明是男一被虐 大家都反而心疼男二 金宣虎真是接對戲了🤣
    51分前
  • 道山這2集有感動到我 也感受到南柱赫的用心..他很會👍👍 我想..他應該就是想挑這種角色磨練自己吧 不討喜、有缺點、有很多內心小劇場、帶著脆弱的角色
    42分前
→更多留言...(11)
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