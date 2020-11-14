BTS防弹少年团V亲自挑选的发型和道具！看完少女粉的心脏真的受不了XD

我们都以为爱豆们的所有造型都出自造型师之手，其实有些是他们自己的创意和灵感啦。

大家绝对想不到防弹少年团成员V这个迷倒万千少女粉的「我无罪」造型中最让人心动的湿发和蕾丝眼罩竟然出自他之手。 这是防弹少年团送给六期会员的惊喜礼物，还特别制作了电影，V的海报里，他一手托腮，手指上勾著枪，用平静深邃的眼睛凝视著前方，除了性感似乎再也想不到任何词汇来形容他。



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湿发造型就是V自己挑的发型，带著像是汗水淋漓过后的「微湿感」，因为发丝紧贴在头顶，但是有很有层次感，在给人清水出芙蓉的感觉的同时也很时尚和特别。



白色衬衣上的「血迹」十分显眼，V叼著一根牙签漫不经心地靠在墙上，痞帅感爆棚，自带无视一切唯我独尊的气场。



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蕾丝眼罩也是V经过再三挑选之后才决定的道具，眼罩之下透露出的迷人眼神，仿佛黑洞一般引人深陷，没有比这个POSE再性感的POSE了！！





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又是被V的神颜震撼的一天！！网民和粉丝也留言称：「我的心跳明显在加速」、「上帝造V的时候花费了很多心思」、「太帅了」等。



「图：twitter、theqoo」

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