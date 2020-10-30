[有片]《HUSH》第一波Teaser公開！黄晸玟＋林潤娥演出為月薪奔波的記者們生活日常

電視劇《HUSH》將於12月11日首播，由好久沒有演出電視劇的黄晸玟，搭配少女時代潤娥，演出平凡領月薪的上班族記者們，為了生活如何辛苦工作奔波，預計引發許多觀眾們的共鳴。
12月11日即將首播的JTBC新金土電視劇《HUSH》，於10月30日公開了第一波Teaesr前導預告影片，劇中演員們紛紛對著鏡頭比出「噓」的動作，尤其是黄晸玟與潤娥的ending令人超好奇劇情展開。這一篇短影片中也沒有一句完整台詞，相當符合《HUSH》的主題概念。
影片以發出無言警告的韓俊赫（黄晸玟飾）有點嚴肅的表情開始，伴隨著報社中許多記者走動的聲音，每個人紛紛把手指貼上了嘴唇發出「噓」的警告，是什麼樣的秘密不能被公開談論？看起來充滿熱情的四位菜鳥記者，正要高聲有精神地自我介紹「我們是…」接下來的畫面又是從長官到同仁一連串的「噓」，更刺激觀眾們的好奇心。
畫面中更出現了Hush在辭典中的說明畫面，還用螢光筆畫起這個英文字的意義是「噓，安靜點（不要問）」，搭配上主角黄晸玟與潤娥意義深長的笑容，這個上班族的故事將如何展開，短短20秒內就觀眾們印象深刻。
今年底備受期待的作品《HUSH》將描述筆下功夫過人的菁英記者韓俊赫，與努力打拼的生計妹實習生李智秀（林潤娥飾），兩人共同成長的故事，而以及所有為了生活而努力的月薪記者們。與大家同樣平凡的記者們，在生存與理想間有什麼動搖著他們，是部愉快又充滿活力的電視劇。當然因為黄晸玟與潤娥的強大卡司合作，讓觀眾們期待不已，即將接續熱播中的《境遇之數》於12月11日晚間11點首播。
照片：《HUSH》Teaser截圖
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