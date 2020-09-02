CIX裵珍映VS BX：我们两人的个性恰恰相反，却很合得来
KPOP 2020年9月2日 星期三10:15 Erin
团体CIX日前为美妆时尚杂志拍摄画报，成员BX以及裵珍映双双登上了封面人物，有种特别的氛围。
本次以「PING PONG PLAY」为概念所拍摄的画报，CIX成员BX与裵珍映就像漫撕男一样，眼神充满男性魅力，吸引所有网友目光。他们也即将透过该杂志的Youtube频道展现彼此的好感情，从拍摄现场的一些花絮照片以及专访影片，也说明了他们日后的一些新计画，让粉丝们相当期待。
CIX的第三张专辑“HELLO Chapter 3，Hello Strange Time”也是他们的HELLO系列的最终回，希望能让大家感觉到全系列的企划完整度，因此非常努力完成这个第三部曲。
不久前因为脚踝受伤而不得不中断行程的裵珍映，日前也已痊愈并为这次回归做好万全准备，「准备了将近一年但突然因为我受伤又必须延迟，为了主打歌“Jungle”做了许多尝试，当然其他的收录曲也都相当努力，也常常熬夜练习，周围亲友都满担心的。经过这么长的空白期，终於能把这专辑像礼物一样献给粉丝们。」
而BX也说：「当时（听见他受伤）觉得很可惜，但还是希望珍映能够先恢复再说，幸亏成员们也聊了许多自己想做的音乐类型，想走出我们自己的路，也因此必须更加专注。」对於裵珍映受伤以及队员们的一致想法，身为队长的BX都看在眼里。
CIX在2019年7月出道之后，发行第三张专辑前，成员BX与裵珍映说：「虽然很认生，不过奇怪的是也有喜欢这样的人，不知道为什么就是很何德来。之后互相透过了MBTI（性格测验），我们虽然各自拥有正义的队长哥哥的ENFJ特性，以及拥有自由灵魂的ESFP特性，恰恰相反的特性却能够相辅相成。虽然各自有不同优点，也聊很多烦心的事情，就像乒乓一样一来一往，很不错。」
照片：BEAUTY+
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